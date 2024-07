LIVE Stati Uniti-Sud Sudan Olimpiadi Parigi basket in DIRETTA | i campioni in carica sfidano la sorprendente Nazionale africana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:45 Iuscenti cercano il secondo successo di questa Olimpiade dopo aver battuto nettamente la Serbia al debutto per 84-110, dove si è rivisto Kevin Durant che ha messo a referto ben 23 punti insieme ai 21 di un LeBron James in grande spolvero. In caso di vittoria questa sera glistaccherebbero il pass per i quarti di finale, chiudendo il girone C sabato contro Porto Rico. Dall’altra parte c’è un Sudche ha battuto proprio i portoricani nella prima giornata che segnava anche il ‘bagno’ olimpico, per una Nazione nata pochissimi anni fa.