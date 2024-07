Allattamento e Olimpiadi 2024 | passo avanti per le atlete madri

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Buone notizie per quelleche decidono di essere anche mamme oltre che: ora potranno conciliare meglio i due impegni Ledi Parigisegnano un’epoca nuova per le, introducendo servizi innovativi che permettono loro di conciliare al meglio la maternità con la carriera sportiva. Questa evoluzione rappresenta non solo un progresso significativo nel mondo dello sport, ma anche una vittoria nella lunga lotta per il riconoscimento dei diritti e delle esigenze delle donne in questo ambito.e mamme -Ansa- Notizie.comPer la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici, il Villaggio Olimpico di Parigi ospiterà il Village Nursery, una struttura dedicata alle esigenze delle famiglie degli atleti.