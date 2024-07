Tutte le scarpe Nike da avere adesso perché di sneaker con lo Swoosh non ne abbiamo mai abbastanza

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 30 luglio 2024) Dire migliorisignifica parlare di vere e proprieleggenda, feticcio per molti, emblema di successo, coolness e innovazione. Ossessione, passione, oggetti del desiderio. Questo e molto di più rappresentano questeda ginnastica nate per accompagnare i gesti atletici di tutti, dai professionisti agli sportivi svincolati dalle classifiche, capaci di trasformarsi in signature shoes dei creativi in generale.la visione è importante, in ogni campo. Collezionisti dicon lo, la wish listè stata appena aggiornata con i drop del mese? Quiuna selezione extra dedicata con le 27 migliorida uomo da provare e sfoggiare dentro e fuori il contesto sportivo tout court.