Perde il controllo della moto finisce contro il guard rail | è grave

(Di martedì 30 luglio 2024) Ha perso ilschiantandosiilfacendo un volo di circa 5 metri lungo la scarpata che costeggia la provinciale del Conero a Camerano. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri all’altezza del bivio con la Direttissima del Conero. Il ferito, 58enne di Camerano, è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Sul posto l’ambulanzaCroce gialla cameranese, l’automedica di Osimo e la Polizia locale. Lì attorno è atterrata anche l’eliambulanza. L’uomo è rimasto sempre cosciente e prima di essere trasferito al nosocomio dorico è stato trattato sul posto. Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto nello schianto. La dinamica è in fase di accertamento da parte degli agentiPolizia locale. Traffico bloccato per permettere le operazioni di soccorso.