Nuoto Gregorio Paltrinieri infinito e di bronzo negli 800 sl alle Olimpiadi Bene Razzetti Miressi delude

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) È andata in archivio la quarta giornata di semifinali e di Finali per ila queste2024. L’Italia ha avuto modo per cui sorridere grazie al suo capitano,, capace di andare a podio nella Finale degli 800 stile libero quando ben pochi avrebbero potuto prevederlo. Per il carpigiano si tratta della quarta medaglia olimpica della carriera, nonché della terza consecutiva nelle ultime tre edizioni a cui ha preso parte in piscina. Una cosa che non era riuscita ad alcun italiano.ha realizzato un’impresa, andando a toccare tempi che non faceva dal 2019E così che va giudicato il 7:39.38 con cui ha conquistato il, mettendo anche paura a chi l’ha preceduto in arrivo allo sprint serratissimo. La vittoria è andata al favorito della vigilia, l’irlandese Daniel Wiffen, che ha toccato la piastra in 7:38.