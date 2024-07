La seconda vita di Luigi Il lavoro in cantiere fuori dalla Dozza | Mi costruisco il futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Selleri Dal lunedì al venerdìesce dal carcere dellala mattina poi, a piedi, raggiunge ildi Amplia di via Ferrarese. Resta lì fino al pomeriggio, quando compie il percorso inverso e torna in cella. Quelle otto ore disono una luce in fondo al tunnel, la speranza che dopo aver pagato il suo debito con la giustizia, una nuovasia possibile. "Quando ti rendi conto di avere sbagliato – racconta– pensi solo a come non ripetere più il tuo errore. La mia condotta durante la detenzione e gli anni che ho già scontato possono creare la possibilità di trascorrere l’ultima parte della penadal carcere, ma non sapevo che cosa avrei fatto. Il mio timore era che fossi costretto a vivere nuovamente di espedienti".