Emergenza carceri | Più misure alternative e verifiche mirate Asse Forza Italia-Radicali

(Di martedì 30 luglio 2024) Si chiama "Estate in carcere" ed è l’iniziativa di "comune sentire operativo" dicon il Partito Radicale. Il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario degli Azzurri, Antonio Tajani, la presenta in una conferenza stampa nella sede in via in Lucina insieme a Maurizio Turco, segretario nazionale, e Irene Testa, garante dei detenuti della Sardegna: "La situazione carceraria è allarmante. Non è facile porre rimedio, anche se il governo sta tentando di farlo. C’è una popolazione carceraria molto alta, con edifici obsoleti. Ciò non significa che noi non vogliamo che ci sia l’esecuzione della pena. Ma non vogliamo che in carcere peggiori la situazione". ESTATE IN CARCERE "Il carcere deve avere una funzione rieducativa", dice il leader, che poi mette le mani avanti: "Sono iniziative che vorremo illustrare al ministro Carlo Nordio.