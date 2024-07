Calciomercato Perugia arriva un attaccante dalla Sampdoria | nome e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) Ilha rinforzato il suo attacco con un colpo di prospettiva sulDaniele Montevago che si lega al club fino al 2027. Il comunicato del club “ACCalcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo con diritto di recompraU.C.i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Montevago. L’ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile del Palermo, ha indossato le maglie di(con la quale ha esordito in Serie A, totalizzando 6 presenze), Gubbio e Virtus Entella. Nel maggio del 2023, è stato incluso dal selezionatore Carmine Nunziata nella lista dei convocati della nazionale Under-20 per il Mondiale di categoria in Argentina“. L'articolounCalcioWeb.