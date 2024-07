Biella bimbo fa arrestare il padre per maltrattamenti e percosse

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 luglio 2024)failpergrazie al racconto fatto all’insegnante “Da grande voglio fare il poliziotto per mettere papà in galera, così non toccherà più la mamma’’, sono queste le parole che undiha rivolto alla sua insegnante, facendo scattare l’allarme. Il bambini avrebbe detto all’insegnante che spesso ilaveva “sgridato” la madre davanti a lui. L’insegnante, dopo aver raccolto la confessione del piccolo, ha allertato la dirigenza scolastica che a sua volta ha allertato la Procura. Le indagini, affidate all’Arma dei Carabinieri, hanno fatto emergere un quadro familiare difficile. Sarebbe emerso un quadro di violenze La donna di 42 anni ha parlato disubiti dal compagno alcolista, anche davanti ai figli, che andava avanti da molto tempo ma che lei non aveva mai denunciato per paura.