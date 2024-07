Com’è morto Vincent Van Gogh?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 29 luglio 2024)Vanè una delle personalità più complesse del panorama artistico. Il pittore olandese post impressionista, infatti, ha incarnato alla perfezione il concetto stesso di tormento ed estasi che, in alcuni casi, definisce il processo creativo. Non è un caso, dunque, che la sua vita termini prematuramente il 29 luglio 1890 nella stanza all’Auberge Ravoux nel villaggio di Auvers-sur-Oise, nel nord della Francia dopo, più o meno, 48 ore di agonia. L’artista, infatti, si era sparato proprio di fronte quel campo di grano rappresentato in diversi dipinti. Il colpo, però, non aveva centrato il cuore ma, poco sotto, lo stomaco. Per questo motivo, dunque, Vansi è trascinato fino alla locanda dove soggiornava per poi morire due giorni dopo nel suo letto vegliato dal locandiere e dalla figlia.