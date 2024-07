Beach volley Parigi 2024 Nicolai | Buon livello meno emozione dell’esordio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Paoloe Samuele Cottafava centrano un’importante vittoria nel torneo dimaschile, valido per i Giochi Olimpici di. Dopo la sconfitta all’esordio con il Qatar, il duo azzurro batte in due set (21-19 21-18) la coppia australianadis/Carracher e resta in piena corsa per il passaggio del turno. Sarà decisiva l’ultima partita con gli svedesi Ahman/Hellvig. Dovrebbe bastare un set per entrare nelle migliori terze. Con la vittoria, in base al risultati di Qatar-Svezia (ore 20.00), sarà o primo o secondo posto. Ecco le parole dei due azzurri.: “È stato un giorno e mezzo di tensione dopo la sconfitta con il Qatar. Non c’è stato tempo per allenamenti veri e propri, ma abbiamo ripassato i punti chiave del nostro gioco e oggi è andata bene. Siamo soddisfatti perché oggi abbiamo giocato a unpiù alto dell’altra volta.