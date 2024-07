Tiro al passante con la pistola a pallini | paura a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio 2024 – I cittadini di via De Ambris iniziano a essere infastiditi e preoccupati. Ormai da qualche giorno, nella strada della Barca, qualche balordo armato di unadi gomma, si ‘diverte’ a sparare alle signore che camminano sul marciapiede, procurando loro lividi anche dolorosi. Il primo episodio si è registrato qualche giorno fa e la vittima si è presentata al commissariato Santa Viola per sporgere denuncia. I poliziotti hanno anche eseguito, subito dopo, un sopralluogo nel punto indicato dalla donna, senza riuscire però a rinvenire i proiettili - probabilmente di gomma - utilizzati dal ‘pistolero’ per colpire la sua vittima. Un caso che però, stando a quanto raccontano i cittadini, non sarebbe isolato.