Online il videoclip di CANNONBALL di TAOMA

(Di domenica 28 luglio 2024), disponibile ildi, singolo estratto dall’Ep d’esordio ESTREMO che rappresenta una dedica a chi si sente fuori luogo, a chi ha il coraggio di cambiare, a chi desidera una rinascita. “Estremo” è l’EP d’esordio diAnticipato dai singoli Specchio, Le Nostre Memorie e Anche Così, ESTREMO è l’EP d’esordio di, disponibile dal 6 giugno per UMA Records/Sony Music Italy. Ascolta qui l’EP: https://open.spotify.com/album/3pHOzKHXQNjBBpV9sjAr9S?si=sZNRnYN8SLSQhD7tEIxHcgè il singolo estratto dall’Ep d’esordio ESTREMO In “”,sperimenta con un equilibrato mix di melodie ricche di soul e sonorità R&B, fondendo elementi classici e contemporanei a un songwriting ricercato che non dimentica la vocazione pop.