La staffetta azzurra è una certezza Bronzo da urlo della 4x100 stile Davanti gli alieni | Usa e Australia

(Di domenica 28 luglio 2024) dall’inviato PARIGI Non siamo mica gli americani (citazione Vasco Rossi, anno del Signore 1979). Ma insomma, quasi! L’emozione si specchia nell’acquapiscina alla Defense. Lalibero maschile (nella foto) si mette al collo ilin 3’10“70. Meglio di noi solo statunitensi eni (3’09“28 e 3’10“35). Bravo Miressi al via, fantastico Ceccon in seconda frazione, stoico Conte, resiliente Frigo: grande gruppo e zero rimpianti. La terza medaglia italiani di Parigi 2024 è stupenda. Abbiamo battuto cinesi, francesi, britannici. Giù il cappello, a suo moto questa è una impresa. Da applausi. Ottave. Invece il quartetto delle ragazze, con la reggiana Sofia Morini allo Start, aveva ambizioni più modeste. Con le compagne Tarantino, Curtis e Menocucci è arrivato un ottavo posto assolutamente dignitoso (hanno stravinto lene). Rieccolo.