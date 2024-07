Sul ponte sventola bandiera Azzurra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiEccomi qua, con il mio piccolo megafono virtuale, provando a spiegare ed a spiegarmi come prende forma il nuovo Napoli, con il mio entusiasmo e legittime preoccupazioni da tifoso, senza disfattismo o preconcetti pronti ad uso e consumo personale e messi al servizio delle proprie convinzioni. Chi mi legge sa che non ho padroni, non seguo correnti o fazioni, mai usato etichette nei confronti di chicchessia, metto la mia idea a disposizione di chi mi legge, che possa essere valida o motivo di argomentazione e confronto. E quindi spazio al campo. Meret e Caprile, un buon portiere ed uno che potrebbe rivelarsi una sorpresa, gerarchie decise in partenza e definitive, forse. La linea a tre ha tante soluzioni.