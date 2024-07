Scherma derby Samele-Curatoli agli ottavi delle Olimpiadi Eliminato Gallo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Ci sarà unazzurro tra Luigie Lucadi finale della prova individuale di sciabola maschile alledi Parigi 2024. Purtroppo si è invece già interrotto il cammino di Michele, che si presentava in Francia da campione europeo in carica. La prima vittoria di giornata è arrivata per mano di Luigi, che ha superato il canadese Shaul Gordon con il punteggio di 15-10 al termine di un assalto che ha sempre visto il pugliese in controllo. Adesso neglici sarà come detto ilazzurro con Luca. Il campano ha superato il turco Enver Yildirim anche lui per 15-10. Chi accederà ai quarti di finale tra i due azzurri affronterà con ogni probabilità il georgiano Sandro Bazadze, numero due del ranking. Eliminazione prematura, invece, per Michele. L’azzurro è stato battuto nettamente dal cinese Shen con il punteggio di 15-6.