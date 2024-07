Calciomercato Napoli c’è un ritorno di fiamma sul mercato | torna di moda un esterno italiano!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 27 luglio 2024) Ilè alle prese con ilin entrata. La dirigenza azzurra ha individuato un nuovo obiettivo per l’attacco. In casac’è tanta voglia di ripartire dopo la stagione difficile. L’avvento di Antonio Conte ha portato con sé delle garanzie importanti, le quali però dovranno essere colmate sul. Infatti, la dirigenza azzurra lavora da diverso tempo per assecondare le richieste del tecnico. Il condottiero partenopeo ha le idee molto chiare per la sua squadra, motivo per il quale ha già individuato gli interpreti “necessari” per il gruppo. Uno dei reparti da puntellare è senza dubbio l’attacco. Quest’ultimo, con ogni probabilità, sarà orfano di Victor Osimhen nelle prossime settimane. Il centravanti nigeriano è sulgià da diverso tempo, anche se al momento nessuna compagine ha soddisfatto le richieste azzurre.