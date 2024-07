Bifolchi razzisti omofobi Brindisi spiazza tutti tweet esplosivo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 luglio 2024) Le Olimpiadi sono, da sempre, la manifestazione più seguita al mondo, con milioni di telespettatori. Anche da chi non ha una specifica passione sportiva. Una kermesse culturale, nel senso più ampio del termine. L'inaugurazione parigina dei Giochi ha creato polemiche e diviso a metà l'Italia. Basta aprire un social network per trovare critiche feroci e, subito accanto, lodi sperticate. Verrebbe da ricordare Oscar Wilde, in questo caso. Tra mille dubbi, una grande certezza: se l'obiettivo degli organizzatori era far parlare il mondo dell'inizio delle Olimpiadi il risultato è stato ampliamente conseguito. Tra i commenti più autorevoli va certamente segnalato quello del giornalista e conduttore Giuseppe. Che si inserisce nei complimenti alla decisione di regalare al globo una versione più "festaiola" dei Giochi.