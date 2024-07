The Beatles | Sam Mendes ha in mente una strategia coraggiosissima per i quattro film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 luglio 2024) Quali sarebbero le ripercussioni economiche di tale decisione è ancora da stabilire e calcolare ma sarebbe davvero assurdo Di recente, il regista Samha tenuto una conferenza presso il Liverpool Institute of Performing Arts (LIPA) e ha svelato una notizia molto interessante sui suoi prossimisui. A quanto pare,avrebbe detto alla folla che il suo piano è quello di far uscire tutti ei biopic sui Fab Four nella stessa giornata. È davvero una buona idea? Ovvia, la maggior parte delle persone pagherà prima di tutto per vedere isu John Lennon e Paul McCartney, poi su dedicherà a quello su George Harrison e infine su Ringo Starr. Probabilcosì