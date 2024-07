Sostegno all’Africa Cisl Sondrio risponde

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ladi, guidata da Davide Fumagalli, porta avanti il Progetto Senegal, una sfida concreta per migliorare la situazione e favorire l’integrazione in provincia degli immigrati provenienti dal Paese dell’Africa Occidentale. Il tutto nel quadro degli obiettivi presenti all’interno dello statuto dellaquali la "promozione con ogni mezzo della solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime" e "stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri Paesi, allo scopo di contribuire al benessere e alla pace tra i popoli". Il Progetto Senegal ha preso il via con le prime collaborazioni.