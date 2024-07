Aiuto mamma Ho gli incubi!

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sogni angosciosi che si manifestano durante la fase del sonno detta Rem (acronimo dell’inglese Rapid Eye Movement).accompagnati da urla e pianti scatenati da emozioni intense – come rabbia e paura, imbarazzo e disgusto – che provocano talvolta il brusco risveglio dei più piccini. Ne parliamo con Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista a Roma, autrice del libro Psicoanalisi e bambini - Vademecum per i genitori (Carena Editore). "Circa il 75% dei bimbi sotto i nove anni soffre dioccasionali – esordisce l’esperta–. Un fenomeno comune che nel 5% diventa ricorrente. In tal caso è opportuno rivolgersi a uno specialista per escludere la presenza di un disturbo neuro-psicologico. Se invece i ’brutti sogni’ compaiono mediamente ogni due settimane, genitori e nonni possono gestire la situazione in autonomia".