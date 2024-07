Sale sul parapetto del ponte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Attimi di grande apprensione, anzi di vera e propria paura, martedì sera per le tante persone che si sono trovate a passare suldi Porta Maggiore. Davanti a loro una scena incredibile. Un uomo è infatti improvvisamente salito suldeldi rimanendovi fino a quando non sono intervenute forze dell’ordine, vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. L’uomo, intorno ai 35 anni, mentre transitava sul, in un attimo ha deciso di fare un balzo ed è salito suldel lato sud, verso il Forte Malatesta. E’ rimasto per diversi minuti in quella posizione a un attimo dal baratro, volgendo lo sguardo alle vetture e alle persone in transito. Alcuni passanti hanno telefonato al 112 e in breve sono giunte sul posto le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.