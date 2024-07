Poveri frustrati Vladimir Luxuria reagisce agli insulti social poi la provocazione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 25 luglio 2024) Personaggi TV. "Che paura, né carne né pesce"; "Mi fa impressione"; "Decadenza totale, un uomo travestito da donna merita solo compassione"; "Vergognati". Questi sono solo alcuni degliricevuti daper aver postato su Instagram una foto in bikini. Lei ha risposto pubblicandone un'altra, stavolta dalla spiega dalla spiaggia del Poetto di Cari. Nella quale se la ride e risponde: "Fatevi una vita!!!". In un'intervista con il Corriere della Sera la conduttrice Mediaset spiega perché queste persone non la toccano e sono solo dei ""