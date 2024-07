Affonda petroliera con 14 milioni di litri di olio combustibile | si teme disastro ambientale nelle Filippine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 luglio 2024 – Unabattente bandiera filippina, la Mt Terra Nova, che trasportava 1,4didiindustriale si è capovolta ed ètaacque al largo di Manila. Lo hanno riferito le autorità, precisando che si sta cercando di contenere una fuoriuscita. This handout photo taken on July 25, 2024 and received from the Philippine Coast Guard (PCG) shows part of MT Terra Nova oil tanker after it sank off Manila Bay. A Philippine-flagged tanker MT Terra Nova carrying 1.4 million litres of industrial fuel oil capsized and sank off Manila on July 25, authorities said, as they raced against time to contain the spill.