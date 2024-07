Morto il mago delle evasioni Max Leitner | era scappato anche dal carcere di Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) È, a seguito di gravi problemi di salute il ‘Vallanzasca dell’Alto Adige’ Max, trovato senza vita nel suo appartamento a Merano, martedì 23 luglio, all’età di 66 anni era conosciuto da tutti come il re. Una vita spesa tra furti, assalti a portavalori e fughe in seguito alle reclusioni subite; sono ben cinque le operazioni, iniziate negli anni Ottanta e ‘andate a buon fine’ per il rapinatore,quali la quarta daldi via Gleno a, il 15 ottobre 2004, con il complice siciliano Emanuele Radosta. I due erano stati poi catturati dagli agenti della Squadra mobile di, il 29 dicembre 2004 a Rabat, capitale del Marocco. Il suo curriculum criminale ammonta a ben 27 anni rinchiuso dietro alle sbarre, grazie alla sua tecnica con fantocci infilati sotto alle coperte.