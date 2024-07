Katy Perry flop del nuovo singolo Woman’s World nelle classifiche | fuori dalla top 50

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il ritorno dicon ilnon è stato dei migliori: il brano che vede una rinnovata collaborazione con Dr Luke non vola altochart.non raggiunge la top con il, Rita Ora e tutti i nuovi singoli della settimanaha avuto una tiepida accoglienza da parte dei fan fermandositop 50 americana ezone basse della corrispettiva classifica britannica. Il brano che segna un inno all’empowerment femminile è stato realizzato insieme a Dr Luke, producer dietro al successo dei primidell’artista con la quale ha lavorato al prossimo album 143 in uscita a settembre. Ilha debuttato la scorsa settimana al n63 della Billboard Hot 100. L’ultimodellaad apparire in Top 100 era stato Daisies estratto dall’ultimo lavoro in studio Smile del 2020.