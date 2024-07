Pioggia di soldi e di delegati sospetta in poche ore | Kamala Harris nella notte il sì che può ribaltare i giochi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Non solo unadi finanziamenti, 50 milioni di dollari "magicamente" sbloccati inore per la sua campagna elettorale:ha già il sostegno di un numero sufficiente diper ottenere la nomination democratica alla Casa Bianca dopo il ritiro di Joe Biden. Lo riferiscono i media americani, che, sulla base dei loro calcoli, attribuiscono alla vice presidente ben oltre i 1.976necessari. "Sono orgogliosa di essermi assicurata l'ampio sostegno necessario per diventare la candidata del nostro partito e, in quanto figlia della California, sono fiera che la delegazione del mio Stato abbia contribuito a portare la nostra campagna in alto.