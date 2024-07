Ciclismo allievi Super Achille Bellato Il quindicenne trionfa con la maglia di Biassono

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Il successo dinel “Lombardia Giovani“ è frutto della sua maturità fisica e mentale. Il 15enne di Seveso torna a vincere sul traguardo di Costamasnaga, nel Lecchese, dove si è svolta la classica regionale per la categoriaa cui hanno partecipato 143 atleti. Il corridore dell’Unione Sportivaè stato il protagonista della corsa assieme a Luca Frontini (Pool Cantù GB Junior). I due si sono presentati al traguardo per la volata finale dove ha avuto la meglio. Con un ritardo di 7’’ Federico Profazio (Pedale Senaghese) chiude in terza posizione. Sesta piazza per Lorenzo Milani (Cicli Fiorin) e settima per Pietro Cermenati del Velo Club Sovico.festeggia così la seconda affermazione in stagione dopo il trionfo di Taino, nel Varesotto, dello scorso 16 giugno.