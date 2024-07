Amazon sotto indagine sequestrati d’urgenza 121 milioni per frode fiscale e sfruttamento del lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) La Guardia di finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivodi 121di euro al colosso statunitensecon l’ipotesi di. La società di e-commerce èda parte della procura di Milano in un’inchiesta coordinata dai pubblici ministeri Paolo Storari e Valentina Mondovì. L'vede al centro i “serbatoi di manodopera”, presunto sistema attraverso il quale grandi aziende si garantiscono “tariffe altamente competitive” sul mercato “appaltando” per i loro servizi di logistica la manodopera a cooperative, consorzi e società “filtro” in modo irregolare, con annesso “del”.