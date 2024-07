Terziario negativo il primo semestre del 2024 | avvio d’impresa a rilento e cessazioni in crescita

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 luglio 2024) Bergamo. Si preannuncia un anno ancora difficile e interlocutorio per il settorein provincia di Bergamo. Resta critico il quadro che emerge dal saldo tra aperture e chiusure su elaborazione Confcommercio Bergamo su dati camerali: i primi sei mesi del, i più frizzanti storicamente in termini di creazione di impresa, segnalano un rallentamento delle aperture nel commercio, turismo e servizi. Preoccupano le, dopo il triste primato del 2022 e il parziale recupero nel 2023. Il totale delle imprese costituite in provincia di Bergamo nelè pari a 2.545, di cui 526 attività ancora in attesa di attribuzione di codice Ateco da parte della Camera di Commercio di Bergamo. Le neo imprese, nate nel, nei settori del commercio, turismo, ausiliari del commercio e servizi alle imprese sono 633.