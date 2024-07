Sentito cos' ha detto? Regime del terrore Vannacci furioso Ilaria Salis smascherata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Dopo la delusione per la rielezione di Ursula Von der Leyen a presidente della Commissione europea, Robertoha parlato di quello che gli italiani dovranno attendersi per la questa nuova legislatura europea. "Una rovina. Altri cinque anni di politiche sciagurate che rischiano di portarci al tracollo economico, sociale, migratorio, agricolo e identitario - ha spiegato il generale al Tempo -. Ma qualcosa è cambiato nel sentimento del popolo e qualcosa cambierà oltreoceano. Quest'ultima disgraziata rielezione dev'essere un monito per tutti gli italiani che si sono stancati della politica del compromesso e dell'inciucio. Rimbocchiamoci le maniche e - ha poi aggiunto - facciamo in modo che le conseguenze siano le meno nocive possibili". L'eurodeputato della Lega si è poi scagliato contro, sua collega al Parlamento europeo.