Pallamano serie A Gold Da domani la Macagi Cingoli inizia la preparazione Camperio | Già fissati alcuni importanti test

(Di domenica 21 luglio 2024) Quattro giocatori stranieri nella stagione scorsa, quattro nuovi per l’attuale annata. È sintetizzabile così l’impegno realizzato dal vice presidente Tomasper dotare l’organico dellacon un quartetto di pedine: il portiere tedesco Noack, i terzini Makhlouf tunisino e Naghavial ucraino, il centrale italo-argentino Ghiotto. Ma quali sono i segreti, ammesso che ve ne siano, per agire al meglio sul mercato internazionale? "A questa attività bisogna dedicare anzitutto tanto tempo – spiega– per avviare e concludere i contatti con i procuratori, ma bisogna muoversi in autonomia per individuare l’atleta che interessa, visionando le partite: si tratta di reperire gli uomini giusti, sia tecnicamente sia a livello caratteriale, giudicandoli compatibili con il nostro gruppo già affiatato e propenso alla migliore accoglienza".