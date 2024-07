Non lo hanno educato al rispetto delle donne | condannati i genitori di un 16enne che ha commesso violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Era stato condannato peraggravata nel 2022, per aver violentato una compagna di classe quando aveva 16 anni, attirandola in uno sgabuzzino della loro scuola, a Siena. Due anni dopo, il 20 luglio 2024, il tribunale di Firenze ha condannato i suoia un risarcimento danni di circa 27mila euro, per “culpa in educando”, come previsto dall’articolo 2048 del Codice civile sulle responsabilitàali. Secondo il giudice, nonvigilato sul comportamento del figlio e non glifornito una corretta educazione, fondata suldegli altri e in particolare. A riportarlo è Il Corriere fiorentino. Dopo la condanna, la vittima e i suoiavevano chiesto un risarcimento di 100mila euro di danni al ragazzo, ai suoie anche alla scuola e ministero dell’Istruzione.