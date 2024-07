Il vescovo Corazza in missione in Madagascar

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Ildi Forlì-Bertinoro, mons. Livio, è in procinto di partire per il, dove si fermerà da domani al 30 luglio. Il viaggio nell’isola africana si svolge in occasione del centenario della morte della fondatrice delle suore Francescane dell’Immacolata, madre Maria Luisa Zauli, nata a Dovadola il 9 dicembre 1860 e morta a Manzolino di Bologna il 6 luglio 1924. Insieme alci saranno anche suor Luisa Vecchi, delle suore Francescane dell’Immacolata di Palagano che hanno sede in via Cantoni a Forlì, e Sauro Bandi, direttore dell’Ufficio missionario diocesano, che spiega: "Su invito delle suore di Palagano ci uniremo a un gruppo di preti e religiosi dell’Associazione ’Amici del’ dei monti Iblei, guidati daldi Siracusa, mons. Francesco Lomanto, e daldi Ragusa, mons. Giuseppe La Placa.