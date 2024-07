Emilia Romagna allarme punture di insetti Due vittime in pochi giorni | Shock anafilattici fatali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024) In foto Polo Tassi e Stefano GuerraIn, due persone hanno perso la vita in una settimana a causa diprovocati dadi. Paolo Tassi, 64 anni, presidente della società di calcio Real Casalecchio e Stefano Guerra, 62 anni, ex difensore della Reggiana. Due tragedie a stretto giro Paolo Tassi è stato punto da un insetto, probabilmente una vespa o un calabrone, al campo sportivo di Casalecchio di Reno. L'incidente è avvenuto martedì intorno alle 15:45. Nonostante fosse riuscito ad avvertire la moglie con un messaggio, consapevole della sua allergia, è morto poco dopo sotto i suoi occhi. La moglie, accorsa immediatamente, lo ha trovato già privo di sensi sulla scrivania. I medici del 118, giunti sul posto, non sono riusciti a rianimarlo.