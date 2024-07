Israele pagherà un prezzo per l' attacco Yemen la minaccia Houthi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) Gli attacchi israeliani alla città portuale di Hodeida, in, controllata dagli, saranno accolti con una «escalation». Lo ha detto un funzionario del movimento ribelle sostenuto dall'Iran, avvertendo cheil». «L'entità sionistailper aver preso di mira le strutture civili, e affronteremo un'escalation con un'escalation», ha detto Mohammed al-Bukhaiti, membro del politburo Huthi, in un post sui social media. Una serie di attacchi aerei ha colpito oggi la città portuale di Hodeida, controllata dagli, nello. Il ministero della Sanità ha accusatodei raid, secondo quanto riporta Al Arabiya. I raid aerei israeliani, per il momento non confermati dall'Idf, hanno preso di mira un deposito di carburante, e avrebbero causato morti e feriti.