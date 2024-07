Arabia Saudita già superate le 100 esecuzioni dall’inizio dell’anno

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 20 luglio 2024) Le ultime dueinhanno fatto salire a cento il numero totale solo nel 2024, l’ESOHR accusa il governo Il 2024 rischia di essere l’anno più sanguinoso per l’. Due giorni fa è stato eseguito l’ordine di a condanna a morte per due persone accusate per traffico di droga. Uccisioni che hanno portato il numero totale disolo nel 2024 ad almeno 106 riconosciute. L’agenzia di stampa ufficiale locale ha riportato l’annuncio reso noto dal ministero degli Interni. In questo si afferma che un cittadino arabo è stato giustiziato per traffico di anfetamine, mentre l’altro – di origine pachistane – per quello di eroina. Leper giri illeciti di sostanze stupefacenti erano state interrotte nel 2019, prima di essere riprese tre anni dopo, nel 2022. L’ha superato le 100nel 2024 (Ansa Foto) – Notize.