The Wall proposta di matrimonio in diretta | Gerry Scotti si emoziona

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Unadiimprovvisa, sotto gli occhi delle telecamere. Talmente inattesa da spiazzare (edre) anche un conduttore esperto come. «Ti prego dimmi di sì». Si è inginocchiato davanti alla sua Noemi e poi le ha mostrato l’anello, chiedendolo di sposarlo. Nicola, 31 anni, ha regalato forti emozioni durante la puntata del 19 luglio di The, il quiz show condotto da. La coppia, che vive a Milano, ha condiviso questo momento con milioni di telespettatori, davanti a tutta Italia. Leitissima ha così indossato l’anello, baciando teneramente la sua dolce metà e pronunciando «sì lo voglio».Leggi anche: Tragico lutto per Clint Eastwood, morta la compagna Christina Sandera: “Mi mancherai tantissimo” Una puntata che ha regalato grandi emozioni, quella di The, grazie all’amore che unisce Nicola e Noemi.