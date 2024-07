Strage di via d’Amelio Mattarella | Ricerca dei mandanti ostacolata da depistaggi Il bisogno di verità è insopprimibile in una democrazia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Ladi una pienasulle circostanze e idell’attentato è statada. Il cammino della giustizia ha subito tempi lunghi e questo rappresenta una ferita per la comunità. Ildiin unae dare ad esso una risposta positiva resta un dovere irrinunciabile”. A dirlo è il presidente della Repubblica, Sergio, in un passaggio della sua dichiarazione per l’anniversario delladi viaa Palermo, che il 19 luglio 1992 uccise il giudice Paolo Borsellino insieme agli agenti della sua scorta Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli. “Paolo Borsellino, e con lui Giovanni Falcone, hanno inferto con il loro lavoro colpi decisivi alla mafia.