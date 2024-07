Riviera tre nomi pronti ai saluti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nel mercato estivo di NTS Informatica c’è spazio, al momento, per ia tre giocatori che non faranno più parte del roster per la prossima stagione di Serie B. Si tratta dei due romani, Davide Obino (foto) e Dario Di Francesco, e del perugino Michele Del Citerna. IlBasket è pronto a sostituire i tre che salutano con giocatori di valore, anche per riprovare la scalata alla serie superiore che nella passata edizione del campionato non è mai stata oggettivamente in discussione. Rimini vuole i playoff e per farlo è pronto a costruire un roster di valore, con le new entry che si uniscano al nucleo storico in maniera positiva, per creare un gruppo coeso ed efficace in partita. Nella passata stagione, NTS Informatica ha chiuso il girone A di Serie B al quinto posto.