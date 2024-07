Non bastava la Libia dall’Italia motovedette pure alla Tunisia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’Italia ci ricasca. Come se la lezione libica non fosse bastata il governo italiano si appresta a regalare, Paese che viola sistematicamente i diritti umani dei migranti. Un déjà-vu che sa di tragica farsa, se non fosse che a farne le spese saranno ancora una volta le vite di migliaia di persone in fuga. Ma andiamo con ordine. La notizia arriva dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi), che denuncia come il governo italiano abbia disposto il trasferimento di sei imbarcazioni per il pattugliamento delle costeGarde Nationale tunisina. Un regalo avvelenato che, dietro la retorica della cooperazione internazionale, nasconde la solita logica dell’esternalizzazione delle frontiere. Ma facciamo un passo indietro. Lo scorso dicembre il governo italiano ha dato il via liberacessione delle