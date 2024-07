Avetrana – Qui non è Hollywood su Disney+ arriva in autunno la serie sull’omicidio di Sarah Scazzi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Su– Qui non è, ladi: fra i casi di cronaca nera più noti, in Italia.– Qui non è, insulasuinsuladi. Lasarà articolata in quattro puntate e basata sul librola ragazza didi Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. I 4 episodi da 60 minuti ciascuno racconteranno il punto di vista di ognuno dei protagonisti della storia:, Sabrina, Michele e Cosima. Nella sinossi si legge: “è un paese bruciato dal sole nella periferia pugliese, a ridosso del mare. È il 26 agosto del 2010 quando, una giovane ragazza di 15 anni, scompare.