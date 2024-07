Una generazione ’on the beat’ Tra jazz alcool e amfetamine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Un gruppo di bambini all’angolo della strada che parlano della fine del mondo". Così Jack Kerouac definisce la Beat generation, in termini che potrebbero echeggiare l’estetica pascoliana del fanciullino. L’autore di ’On the Road’ è del resto l’anima più lirica del movimento artistico-letterario esploso negli Usa degli anni ‘50 e antesignano di tanta parte delle controculture giovanili d’oltreoceano dei decenni successivi. Beat come battito, ritmo. In particolare quellodel Bebop di Charlie Parker (leggi a fianco, ndr.), la cui improvvisazione energica, veloce, sincopata e fuori dagli schemi rappresenta l’ispirazione, oltre che la colonna sonora, della Beat generation. La definizione è dello stesso Kerouac. Essere ’on thesignificava un senso di desolazione e sconforto rispetto alla società degli afroamericani delle periferie.