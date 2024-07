Martina Oppelli malata di sclerosi multipla | Ma secondo voi come mangio? Come bevo? Ho diritto di scegliere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 18 luglio 2024), 49 anni, è architetta a Trieste. Èdi. Si trova su una sedia a rotelle e non riesce a muovere le dita delle mani. Un anno fa aveva chiesto all’Asl universitaria Giuliano Isontina la possibilità di accedere al fine vita. Dopo otto mesi si è vista rispondere con un diniego. Ieri il tribunale di Trieste le ha dato ragione. «Mavoi, iomi lavo? Vado in bagno?assumo i farmaci? Io non sopravvivo senza una persona vicina. Certo, non sono macchine, sono persone», dice oggi a Repubblica. E ancora: «Venite a vederevivo, prima di negarmi la libertà di». Il tribunale La sentenza del tribunale, per, «non è una battaglia e non è una vittoria. È un percorso, che sono decisa a compiere con l’aiuto dell’associazione Luca Coscioni».