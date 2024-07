Dove bere bene a Parigi durante le Olimpiadi La guida definitiva ai wine bar

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 18 luglio 2024), la città più elegante al mondo, con i suoi piccoli bistrot, le brasserie e i boulevards pieni di café, si prepara all'arrivo delle. E mentre gli atleti competono per l'oro, si ha l'opportunità di scoprire unagourmet,il vino è protagonista, e la vasta opzione di enoteche diventa il luogo d'incontro perfetto. Ibar (qui chiamate "cavs") sono negozi specializzatisi possono acquistare bottiglie di vino direttamente dagli scaffali e gustarle sul posto. La maggior parte offre posti a sedere e una vasta scelta alla mescita, assieme a una selezione di piatti leggeri (da qui il termine "cave à manger"). In questibar non c'è fretta di finire una bottiglia, né la conversazione che la accompagna.