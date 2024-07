Atp Bastad 2024 Nadal elimina Norrie e raggiunge i quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Rafaelhato Camerone raggiunto ididell’Atp 250 di, attraverso il punteggio di 6-4, 6-4. Prova del nove superata dall’iconico tennista maiorchino, per la seconda volta così lontano in un torneo del circuito maggiore dopo Brisbane a inizio stagione., impegnato sulla terra battuta svedese, ha domato senza troppi problemi il top 50 britannico, riuscendo a imporre il suo tennis intenso su questa superficie e mostrando uno stato atletico in costante miglioramento: in vista delle Olimpiadi, durante le qualisarà impegnato in singolare e in doppio, si può valutare più che sufficiente il rendimento dell’iberico sui campi che l’hanno reso grande.