Tabani e Galardi sul podio Ora la missione Parigi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il Setterosa ha chiuso al terzo posto il Torneo di Rotterdam, battendo 12-9 l’Australia nella finalina. Anche Chiarae Giudittahanno dato il loro contributo in quello che era il principale torneo amichevole in preparazione delle Olimpiadi di. Le due pallanotiste pratesi sono state convocate dal commissario tecnico Carlo Silipo per gli imminenti Giochi e i prossimi giorni saranno cruciali: il gruppo ha già fatto ritorno in Italia e fino al 23 luglio prossimo rimarrà in collegiale a Napoli.e compagne staranno insieme alle atlete del Canada, per una serie di allenamenti congiunti che culmineranno in un test match fissato per sabato prossimo. A quel punto arriverà il momento di pensare ad imbarcarsi per la Francia: Chiara, Giuditta e compagne debutteranno alle Olimpiadi francesi il prossimo 29 luglio, sfidando le padrone di casa francesi alle 14.