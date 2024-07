No Borders Music Festival da sabato 20 luglio fino a domenica 4 agosto

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’attesa è ufficialmente terminata e la XXIX edizione di NoFestival è alle porte. Da sabato 20, per tre weekend, la foresta millenaria del Tarvisiano – al confine tra Italia, Austria e Slovenia – sarà il teatro della rassegna che coniugaa, natura ed enogastronomia. Il cuore dell’evento sarà come sempre laa che rifletterà lo spirito della kermesse, “senza confini”, attraverso una programmazione ricca di appuntamenti imperdibili con star internazionali e icone pop, abbinati ad artisti di ricerca famosi per aver messo la sperimentazione al centro del loro percorso.