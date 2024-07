Lollobrigida | Sostieniamo biologico per valorizzarlo sempre più sui mercati

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) – "La superficie bio sta crescendo in molte aree della nostra nazione, non solo nel Mezzogiorno che storicamente guida il comparto per superfici, ma anche in altre regioni dell'Italia centrale e settentrionale. Il Masaf sostiene gli agricoltori che hanno deciso di certificarsi ale, in questi mesi di governo, sono stati concretizzati numerosi L'articolo: “perpiù sui” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.