Il tecnico premiato l’altra sera dal club ’Franco Cavatorti’ D’Angelo | Bello sentire l’affetto della gente

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lucaè un ‘Omone’ di 53 anni che nella sua vita di calciatore e allenatore ha ottenuto risultati prestigiosi: con le scarpette chiodate ha vissuto da protagonista campionati indimenticabili, anche nella veste di capitano, nelle fila del Castel di Sangro (serie B), Fermana (promozione in B) e Rimini (promozione in C1 e cadetteria), per poi ripetersi come allenatore, specie a Pisa, dove ha conquistato la promozione in B sfiorando addirittura la serie A. Risultati importanti che avrebbero potuto indurre ilabruzzese ’a gonfiare’ il petto come spesso accade nel mondo del calcio. Invece no. Ilanti-divo per eccellenza, cresciuto nel campetto di via Aterno nella sua Pescara, è rimasto fedele alla sua semplicità e genuinità, qualità umane che, insieme alle capacità tecniche, lo hanno portato a ritagliarsi un posto speciale nel cuore degli spezzini.